  • Угрожавший «спустить шкуру» с ребенка якутский учитель уволился

    05 октября 2019, 11:30

    Дарья Бунякова

    Якутская учительница обещала «спустить шкуру» с ученика из-за потерянной тетради. После скандала преподаватель уволилась по собственному желанию, сообщил в Facebook министр образования и науки республики Владимир Егоров.

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    «Учительница английского языка, допустившая неправомерное отношение к ученику, сегодня уже уволена по собственному желанию. Тем не менее комиссия продолжает служебную проверку», — написал он.

    Он отметил, что конфликт произошел между обеими сторонами. При этом Егоров добавил, что педагогам, позволяющим себе подобные действия, не место в школе.

    «В любом случае считаю, что такое поведение со стороны взрослого, тем более учителя, по отношению к ребенку ни при какой конфликтной ситуации абсолютно недопустимо»

    Речь идет об инциденте, произошедшем в школе Сунтарского района. В Сети появились кадры, на которых учительница отчитывала мальчика за отсутствие тетради.

    «Если ты ее куда-нибудь опять потеряешь — я спущу с тебя шкуру». — кричала педагог и трясла ученика за куртку.