Угрожавший «спустить шкуру» с ребенка якутский учитель уволился

Школьники рассказали о хулиганах, окунувших мальчика головой в унитаз Подробнее

«Учительница английского языка, допустившая неправомерное отношение к ученику, сегодня уже уволена по собственному желанию. Тем не менее комиссия продолжает служебную проверку», — написал он.

Он отметил, что конфликт произошел между обеими сторонами. При этом Егоров добавил, что педагогам, позволяющим себе подобные действия, не место в школе.

«В любом случае считаю, что такое поведение со стороны взрослого, тем более учителя, по отношению к ребенку ни при какой конфликтной ситуации абсолютно недопустимо»

Речь идет об инциденте, произошедшем в школе Сунтарского района. В Сети появились кадры, на которых учительница отчитывала мальчика за отсутствие тетради.

«Если ты ее куда-нибудь опять потеряешь — я спущу с тебя шкуру». — кричала педагог и трясла ученика за куртку.