«Угроза не отступила». Путин оценил ситуацию с ковидом в России

Коронавирус все еще представляет угрозу для россиян. Эпидемическая обстановка в некоторых регионах страны обострилась. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин.

К сожалению, угроза коронавируса еще не отступила, в ряде регионов ситуация даже обострилась. <…> Некоторые из наших экстраантикризисных мер имеют бессрочный характер», — приводит ТАСС слова российского лидера на встрече с депутатами Госдумы седьмого созыва в Кремле.

Ранее глава президентской службы Дмитрий Песков рассказал, что Путин постоянно получает доклады из оперативного штаба правительства по борьбе с коронавирусом и от глав регионов о том, как развивается ситуация с ковидом. Ему сообщают и о ходе вакцинации. По словам главы кремлевской пресс-службы, руководство страны пока не обсуждает вопрос о бесплатном тестировании на антитела к SARS-CoV-2.

Глава российского Минздрава Михаил Мурашко 21 июня заявил, что повторную ревакцинацию от коронавируса при обычных обстоятельствах необходимо проходить раз в год, а при росте заболевания — каждые шесть месяцев.