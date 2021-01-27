facebook_pixel
    27 января 2021, 12:10

    «Угроза легализации мигрантов». МВД призвали разъяснить, как будут вводить реестры иностранных работников

    Александр Блинов, Андрей Фишер

    Введение новых электронных реестров иностранных работников и работодателей в России может создать дополнительные проблемы для легализации мигрантов. Такое мнение «360» высказал эксперт по трудовой миграции Вячеслав Поставнин.
    «Угроза легализации мигрантов». МВД призвали разъяснить, как будут вводить реестры иностранных работников

    МВД планирует ввести электронные реестры иностранных сотрудников и работодателей. В ведомстве сообщили, что эти нововведения предполагают изменение порядка привлечения иностранных граждан к трудовой деятельности и создание единого механизма легализации их труда в РФ. Однако в стране уже ведется работа над специальной цифровой платформой, которая будет применяться в тех же целях, отметил эксперт:

    «Я не очень понимаю, что это значит — реестр работников и работодателей. Мне известно, что в МВД создается такая новая цифровая платформа миграционная, в результате которой все мигранты получат электронные паспорта. Вот если эти реестры подразумевают просто модули в этой цифровой платформе, то я не вижу в этом проблем. А если это отдельные будут реестры, тогда мне совершенно очевидно, что это будет мешать процессу легализации и приведет только к дополнительной нелегальной составляющей», — заявил Поставнин.

    Эксперт считает, что инициатива может создать новые сложности трудовым мигрантам:

    «Либо МВД должно разъяснить, что они имеют в виду под этими реестрами, иначе, я боюсь, что это угроза для легализации мигрантов», — заключил Поставнин.

    В МВД России ранее сообщили, что подготовили соответствующую концепцию нормативного акта. Инициатива уже получила одобрение в правительстве.