«Угроза легализации мигрантов». МВД призвали разъяснить, как будут вводить реестры иностранных работников

Введение новых электронных реестров иностранных работников и работодателей в России может создать дополнительные проблемы для легализации мигрантов. Такое мнение «360» высказал эксперт по трудовой миграции Вячеслав Поставнин.

МВД планирует ввести электронные реестры иностранных сотрудников и работодателей. В ведомстве сообщили, что эти нововведения предполагают изменение порядка привлечения иностранных граждан к трудовой деятельности и создание единого механизма легализации их труда в РФ. Однако в стране уже ведется работа над специальной цифровой платформой, которая будет применяться в тех же целях, отметил эксперт:

«Я не очень понимаю, что это значит — реестр работников и работодателей. Мне известно, что в МВД создается такая новая цифровая платформа миграционная, в результате которой все мигранты получат электронные паспорта. Вот если эти реестры подразумевают просто модули в этой цифровой платформе, то я не вижу в этом проблем. А если это отдельные будут реестры, тогда мне совершенно очевидно, что это будет мешать процессу легализации и приведет только к дополнительной нелегальной составляющей», — заявил Поставнин.

Эксперт считает, что инициатива может создать новые сложности трудовым мигрантам:

«Либо МВД должно разъяснить, что они имеют в виду под этими реестрами, иначе, я боюсь, что это угроза для легализации мигрантов», — заключил Поставнин.

В МВД России ранее сообщили, что подготовили соответствующую концепцию нормативного акта. Инициатива уже получила одобрение в правительстве.