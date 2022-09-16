Угонщика отечественных автомобилей задержали в Ленобласти | 360°

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Угонщика отечественных автомобилей задержали в Ленобласти

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В городе Кингисепп Ленинградской области полиция вычислила и задержала угонщика старых отечественных автомобилей. Об этом сообщил «Петроград» со ссылкой на Telegram-канал правоохранителей.

В августе этого года в полицию обратились 65-летний автовладелец «ВАЗ-21053» и 35-летний автовладелец «ВАЗ-2109». Оба мужчины рассказали, что их машины были похищены неизвестным.

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Совсем недавно правоохранителям удалось выйти на след злоумышленника. Он был задержан 13 сентября на улице Карла Маркса.

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Похищенные автомобили вернули собственникам, а на угонщика завели уголовное дело.

Ленинградская область

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