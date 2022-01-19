Уголовные наказания для «черных» ритуальщиков захотели ввести в России

Уголовную статью за мошенничество в сфере ритуальных услуг захотели ввести в России. С таким предложением выступил директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов. Он направил письмо с идеей главе Совфеда Валентине Матвиенко.

Орлов отметил, что многие ритуальщики пользуются горем людей, пытаясь продать им бесплатные участки на кладбище или другие услуги. Чтобы прекратить это, он призвал правительство «оценить целесообразность» появления новой статьи уголовного кодекса — «Мошенничество в сфере ритуальных услуг».

Орлов считает, что за такие преступления нужно наказывать штрафом до 300 тысяч рублей либо лишением свободы на срок до четырех лет. Для группы лиц, которые стоят за мошенничеством, он предложил более тяжелую ответственность — штраф до одного миллиона рублей либо лишение свободы на срок до восьми лет.

Юрист Венера Шайдуллина напомнила «Известиям», что россияне могут рассчитывать на ряд бесплатных услуг при похоронах. Речь идет об оформлении документов для погребения, предоставлении и доставки гроба, перевозке тела на кладбище или в крематорий, а также о погребении или кремации.