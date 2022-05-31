facebook_pixel
    31 мая 2022, 14:26

    Уголовные дела завели на педофила из Петербурга после сообщения о новых преступлениях

    Оксана Лавнюженко

    В Санкт-Петербурге полиция выявила новые жертвы насилия со стороны мужчины, на которого ранее было заведено уголовное дело, связанное с развращением 10-летней девочки. Об этом написали «Невские новости».

    В июле 2021 года санитарка городской больницы рассказала, что ее 51-летний двоюродный брат совратил ее 10-летнюю дочь. После этого случая правоохранители возбудили уголовное дело.

    Совсем недавно выяснилось, что злоумышленник причастен к еще трем подобным преступлениям. Он совершил насильственные действия сексуального характера в отношении своих падчериц. На педофила завели новые уголовные дела.