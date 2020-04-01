Уголовные дела за нарушения карантина начали заводить в России. Уже 4 случая

За нарушение карантина из-за коронавируса теперь предусмотрена уголовная ответственность. Первые дела уже завели. Одно — против крымчанина, одно — против москвички и сразу два — в отношении жителей Санкт-Петербурга.

Первым россиянином, против которого завели уголовное дело за халатное поведение во время эпидемии, стал житель Крыма. Инфицированный коронавирусом мужчина не соблюдал правила самоизоляции и в результате заразил медицинского работника.

Как сообщил телеканал РЕН ТВ, дело завели и на 35-летнюю москвичку, которая любит путешествовать во время пандемии. Она должна была отправиться на 14-дневный карантин после контакта с зараженным в поезде Санкт-Петербург — Мурманск, однако вместо самоизоляции она села в самолет до Мурманска.

Северо-Западное следственное управление на транспорте СК РФ возбудило сразу два уголовных дела в отношении женщины 1987 года рождения и мужчины 1983 года рождения из Петербурга. Они контактировали с инфицированными коронавирусом, но отказались отправляться на карантин. За это преступление им грозит срок до одного года.

31 марта депутаты Госдумы приняли закон об уголовном наказании за нарушение карантина. Наказание, в зависимости от тяжести преступления будет варьироваться. Самое суровое — семь лет лишения свободы — полагается тем, кто нарушил карантин и из-за этого погибли два человека или более.

В десятках регионов России сейчас действует режим строгой самоизоляции. Чтобы остановить распространение заразы, людям запретили без особой нужды выходить из дома. В России уже зафиксировали 2777 случаев заражения коронавирусом. От болезни, которую вызывает инфекция, погибли 24 человека. 190 человек выздоровели.