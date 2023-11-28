Общество 28 ноября 2023, 23:30 Уголовные дела возбудили из-за подделки кроссовок во Владимирской области РБК: под Владимиром возбудили дела из-за поддельных кроссовок Puma и New Balance gibblesmash asdf / Unsplash

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Полицейские и сотрудники ФСБ обнаружили крупную партию поддельной обуви известных западных брендов во Владимирской области, сообщили источники РБК. По их информации, правоохранители возбудили два уголовных дела.

Дела по статье о незаконном использовании средств индивидуализации товаров возбудили в ОМВД Гусь-Хрустального.

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Журналисты отметили, что склады с предполагаемыми подделками обнаружили еще в октябре. Сначала товары нашли в цеху в деревне Вашутино. Там было около 40 тысяч пар кроссовок с логотипами New Balance и Puma, а также примерно 100 тысяч пар Adidas, Ecco и Nike.

Еще в районе полумиллиона поддельных пар обуви нашли в городе Лакинске, добавил источник РБК. Он уточнил, что производить продукцию могли в Гусь-Хрустальном.

Ранее россиян проинструктировали о том, как не нарваться на подделки на маркетплейсах. Пользователям посоветовали внимательно изучать информацию на сайтах, а также сканировать QR-коды после получения заказа.