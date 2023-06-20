Общество 20 июня 2023, 09:20 Уголовную статью за фиктивный сбор пожертвований могут ввести в России Депутат Власов предложил ввести отдельную уголовную статью за фиктивный сбор пожертвований РИА «Новости»

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Уголовную статью за фиктивный сбор пожертвований предложили ввести в России. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Василий Власов. Об этом сообщил RT.

По словам Власова необходимо ввести отдельную уголовную статью о мошенничестве, совершенном посредством организации сбора пожертвований, ответственность по которой будет более жесткой.

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«Прошу <…> оценить целесообразность выделения в Уголовном кодексе <…> отдельной статьи <…> с двукратным ужесточением наказания относительно ст. 159 „Мошенничество“», — написал депутат в письме на имя министра труда и социальной защиты России Антона Котякова.

Он напомнил о выявлении фактов мошенничества, связанных с фиктивными сборами пожертвований для участников СВО.

Ранее финансовый эксперт, инвестиционный ментор, специалист по борьбе с инвестиционным мошенничеством Максим Печеник заявил, что 90% курсов финансовой грамотности признали мошенническими.