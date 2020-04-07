Уголовную ответственность за уничтожение воинских захоронений ввели в России

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон об ответственности за уничтожение и повреждение воинских захоронений и памятников. Нарушителям грозит наказание от штрафа до лишения свободы.

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Теперь повреждение воинских захоронений и памятников, которые увековечивают память погибших при защите Отечества, наказывается штрафом до трех миллионов рублей. Кроме того, нарушителям грозят принудительные работы либо тюремное заключение на срок до трех лет.

Предусмотрена также повышенная ответственность — в таком случае нарушителей ждет штраф от двух до пяти миллионов рублей, а также принудительные работы или тюремное заключение на срок до пяти лет. Она вводится в том случае, если преступление совершила группа лиц, а также если действия совершили в отношении захоронений и памятников, которые посвящены Великой Отечественной войне.

Закон вступает в силу с момента его официального опубликования. Следовательно, он начал действовать с 7 апреля.

Ранее в Конституцию предложили внести поправку о сохранении исторической правды. В главном законе страны будет закреплено, что Россия чтит память защитников Отечества. Страна не допускает занижение значения подвига своего народа, который тот совершил во время обороны своей страны.