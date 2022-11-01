Уголовную ответственность за уклонение от мобилизации назвали неактуальной | 360°

Общество 01 ноября 2022, 17:51 Уголовную ответственность за уклонение от мобилизации назвали неактуальной Сенатор Клишас: мобилизация успешно завершена, нет смысла наказывать уклонистов Телеканал "360"

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Уголовная ответственность за уклонение от частичной мобилизации не нужна. Об этом рассказал глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас в своем Telegram-канале.

«Мобилизация завершена. Введение уголовной ответственности за уклонение от мобилизации в данный момент актуальным не считаю (несмотря на очевидный пробел в законодательстве)», — написал он.

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Призыв в рамках частичной мобилизации завершился в понедельник, 31 октября. Об этом сообщил президент России Владимир Путин.

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В Государственную думу пообещали внести законопроект об уголовной ответственности для уклонистов от мобилизации. Это коснется только получивших повестку.

Министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что 87 тысяч мобилизованных отправили в зону спецоперации. Он также заверил, что туда не будут отправлять срочников, пополняющих ряды вооруженных сил в рамках призывных кампаний.