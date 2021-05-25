Уголовную ответственность за подделку подписей жильцов предложили ввести в России

В России предложили ввести уголовную ответственность за фальсификацию голосований жильцов. Эксперты уверены, что 90% решений или протоколов собраний собственников жилья по поводу выбора и смены УК подделываются.

С инициативой выступил замдиректора ассоциации «ЖКХ и городская среда» Дмитрий Гордеев, сообщила газета «Известия». Он со специалистами разработал законопроекты о вводе уголовного и административного наказания за подделку решений собраний, а также изменения в Жилищный кодекс РФ о модификации ряда процедур голосования на собраниях.

Согласно законопроекту, для людей, которые попытаются сфальсифицировать документы о собрании собственников жилья, предусмотрены штрафы до 100 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, а также ограничение свободы до четырех лет.

«Экспертный совет комитета ГД по жилищной политике и ЖКХ рассмотрел законопроекты. Документы будут рекомендованы для внесения в нижнюю палату парламента, поскольку в преддверии начала российской реновации вопрос крайне актуален», — сообщила «Известиям» председатель экспертного совета комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Ирина Булгакова.

Зампредседателя комитета ГД по жилищной политике и ЖКХ Павел Качкаев отметил, что сейчас фальсификация голосований жильцов практически не наказывается. По его мнению, нарушитель должен нести ответственность, поэтому он поддерживает предложенные законопроекты Дмитрия Гордеева.