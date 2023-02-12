Общество 12 февраля 2023, 08:50 Уголовную ответственность за оскорбление Героев России предложили ввести в Госдуме Депутат Хамзаев: необходимо ввести уголовную ответственность за оскорбление Героев РФ РИА «Новости»

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Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев заявил, что в ближайшее время подготовит законодательную инициативу о введении уголовной ответственности за публичное оскорбление Героев России. Об этом он рассказал РИА «Новости».

«Считаю необходимым проработать закон о введении уголовной ответственности за публичное оскорбление чести и достоинства Героев Советского Союза и России», — сказал он.

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По его словам, государство и общество должны защитить тех, кто борется за жизнь и благополучие народа. В качестве примера он привел командующего войсками Восточного военного округа генерал-лейтенанта Рустама Мурадова, в адрес которого в последнее время поступает много критики.

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«Между тем у Героя России сейчас даже нет возможности ответить на оскорбление, потому что выполняет поставленные верховным главнокомандующим задачи в зоне спецоперации», — подчеркнул Хамзаев.

Ранее депутаты Госдумы выступили за выдвижение бывших военных, добровольцев и волонтеров, работавших в Донбассе на выборы в органы законодательной и исполнительной власти в 2023 году. По мнению парламентариев, современные герои лучше справятся с задачами, чем звезды шоу-бизнеса.