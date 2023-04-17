Общество 17 апреля 2023, 08:20 Уголовную ответственность за надругательство над паспортом предложили ввести в РФ ЛДПР разработала проект об уголовной ответственности за надругательство над паспортом РФ РИА «Новости»

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В России могут ввести уголовную ответственность за надругательство над паспортом РФ. Нарушителю за такие действия будет грозить до одного года лишения свободы, написало РИА «Новости».

Законопроект разработали в Либерально-демократической партии России (ЛДПР). Изменения планируют внести в статью 329 Уголовного кодекса РФ. Согласно документу, гражданину будет грозить ограничение свободы до одного года либо принудительные работы с таким же сроком, либо арест от трех до шести месяцев, либо лишение свободы до одного года.

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В пояснительной записке указано, что с момента начала специальной военной операции России на Украине, в СМИ стали появляться публикации о россиянах, которые на камеру сжигают свои паспорта. На данный момент такое деяние наказывается штрафом от 100 до 300 рублей.

Ранее сообщалось, что МВД намерено проверять россиян, отказавшихся от гражданства Украины, но все еще пользующихся правами гражданина этого государства. Проверка будет длиться три месяца. Если факт подтвердят, будет вынесено мотивированное заключение. Его направят самому гражданину и в ФСБ.