Общество 16 декабря 2022, 00:19 Уголовную ответственность предложили ввести за утечку личных данных Законопроект об уголовной ответственности за утечку личных данных поступил в правительство Pxhere

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Законопроект по введению уголовной ответственности за кражу, незаконное распространение и продажу личных данных передали на рассмотрение в российское правительство. Документ разрабатывали сенаторы совместно с Минцифры, сообщил ТАСС.

«Законопроект <…> уже существует, он разработан группой сенаторов с участием Минцифры. Данный законопроект поступил на рассмотрение в правительство и уже согласован Минцифры», — сообщили в министерстве.

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За утечку личных данных могут ввести штраф от 300 тысяч до двух миллионов рублей. Также предусматривается лишение свободы до 10 лет в зависимости от тяжести преступления.

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Если информацию выкрали или хранили незаконным путем, используя служебное положение «или группой лиц, наступает указанная максимальная ответственность», пояснили в Минцфиры. В случае, если утечка навредила людям или в открытый доступ слили «значимые объемы данных», то злоумышленники понесут наказание вне зависимости от занимаемой должности, заключили в министерстве.

Президент Владимир Путин на встрече с членами Совета по правам человека подержал ужесточение ответственности за нарушения в области защиты персональных данных.