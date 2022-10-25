Уголовную ответственность предложили ввести за осквернение гимна России | 360°

25 октября 2022, 04:55
Уголовную ответственность предложили ввести за осквернение гимна России
Депутаты из Петербурга предложили ввести уголовную ответственность за осквернение гимна РФ
Уголовную ответственность следует ввести за осквернения гимна России. Такого мнения придерживаются депутаты из Петербурга Антон Соловьев, Андрей Рябоконь и Денис Четырбок. Об этом сообщила «Парламентская газета».
Депутаты уже подготовили проект поправок в Уголовный кодекс. Они предлагают изменить 329-ю статью УК.
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На сегодняшний день в этой статье сказано, что за надругательство над гербом и флагом России полагается ограничение, лишение свободы или принудительные работы на срок до года, либо арест от трех до шести месяцев. Такое же наказание депутаты предлагают ввести еще и в отношении гимна.
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По мнению авторов инициативы, существующие меры недостаточны. Сейчас за осквернения гимна России грозит административная ответственность. Человек может схлопотать за такое правонарушение штраф в размере от двух до трех тысяч рублей, должностным лицам грозит штрафная санкция побольше — от пяти до семи тысяч рублей, юридические лица за это правонарушение могут быть оштрафованы на сумму от 100 до 150 тысяч рублей.
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