Уголовную ответственность предложили ввести за осквернение гимна России | 360°

Общество 25 октября 2022, 04:55 Уголовную ответственность предложили ввести за осквернение гимна России Депутаты из Петербурга предложили ввести уголовную ответственность за осквернение гимна РФ Pxhere

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Уголовную ответственность следует ввести за осквернения гимна России. Такого мнения придерживаются депутаты из Петербурга Антон Соловьев, Андрей Рябоконь и Денис Четырбок. Об этом сообщила «Парламентская газета».

Депутаты уже подготовили проект поправок в Уголовный кодекс. Они предлагают изменить 329-ю статью УК.

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На сегодняшний день в этой статье сказано, что за надругательство над гербом и флагом России полагается ограничение, лишение свободы или принудительные работы на срок до года, либо арест от трех до шести месяцев. Такое же наказание депутаты предлагают ввести еще и в отношении гимна.

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По мнению авторов инициативы, существующие меры недостаточны. Сейчас за осквернения гимна России грозит административная ответственность. Человек может схлопотать за такое правонарушение штраф в размере от двух до трех тысяч рублей, должностным лицам грозит штрафная санкция побольше — от пяти до семи тысяч рублей, юридические лица за это правонарушение могут быть оштрафованы на сумму от 100 до 150 тысяч рублей.