Уголовную ответственность предложили ввести в Крыму за незаконное строительство

Свое предложение Аксенов объяснил тем, что незаконное строительство наносит ущерб, в частности бюджету государства. Соответствующие поправки в законодательство глава республики намерен представить в парламенте и правительстве страны.

В начале января Аксенов написал на своей странице в Facebook, что среди иностранных туристов, которые приезжают на полуостров, лидируют жители Незалежной — чуть больше одного миллиона человек.

«Думаю, это можно считать своего рода народным голосованием граждан соседней страны по вопросу признания российского статуса Крыма», — заметил политик.