Уголовную ответственность предложили ввести в Крыму за незаконное строительство
Глава Крыма Сергей Аксенов предложил ввести уголовную ответственность за строительство объектов без соответствующей разрешительной документации. Об этом сообщила «Экономика сегодня».
Свое предложение Аксенов объяснил тем, что незаконное строительство наносит ущерб, в частности бюджету государства. Соответствующие поправки в законодательство глава республики намерен представить в парламенте и правительстве страны.
В начале января Аксенов написал на своей странице в Facebook, что среди иностранных туристов, которые приезжают на полуостров, лидируют жители Незалежной — чуть больше одного миллиона человек.
«Думаю, это можно считать своего рода народным голосованием граждан соседней страны по вопросу признания российского статуса Крыма», — заметил политик.