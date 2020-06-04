Уголовную ответственность для воров в законе ввели на Украине
Верховная Рада Украины приняла во втором чтении законопроект о введении уголовной ответственности для воров в законе. «За» проголосовали 236 нардепов. Об этом сообщило РИА «Новости».
Документ предлагает дополнить Уголовный кодекс статьей «Совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией». Уголовным преступлением будет считаться, в том числе, организация «воровской сходки».
Сайт «Русская планета» сообщил, что в законе дано определение тому, кого органам следствия и суду следует считать «ворами в законе».