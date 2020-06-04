Уголовную ответственность для воров в законе ввели на Украине

Документ предлагает дополнить Уголовный кодекс статьей «Совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией». Уголовным преступлением будет считаться, в том числе, организация «воровской сходки».

Сайт «Русская планета» сообщил, что в законе дано определение тому, кого органам следствия и суду следует считать «ворами в законе».