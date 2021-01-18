Уголовную ответственность для физлиц за неуплату налогов захотели ужесточить в России

«Мы выступаем за усиление уголовной ответственности для физических лиц. Здесь нужно понимать — если юридическое лицо уклонилось от уплаты налогов на крупную сумму, ему придется отвечать и через год, и через 10 лет, как только состоится суд. А у индивидуальных предпринимателей, сколько бы они не утаили от казны, срок давности преступлений — всего два года», — заявила Леоненко.

Собеседница добавила, что даже при сумме ущерба свыше 45 миллиона рублей ИП может избежать наказания спустя два года. По ее словам, ФНС сейчас направляет материал следователю, если должник не возместил ущерб в течение двух месяцев — это очень долго и ждать не имеет смысла. За это время преступники могут уничтожить документы и вывести имущество.

Леоненко в качестве примера привела уголовное дело, которое рассматривали в суде в Усть-Илимске в 2015 году. Тогда процесс в отношении предпринимателя, которого обвиняли в уклонении от уплаты налогов на сумму 125,6 миллиона рублей, прекратили из-за истечения срока давности.