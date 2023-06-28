28 июня 2023, 14:21
Уголовное наказание за замену молока пальмовым маслом предложили ввести в России
Спикер Госдумы Володин призвал ввести уголовную ответственность за пальмовое масло в еде
Недобросовестных производителей нужно наказывать за замену молока в продуктах пальмовым маслом, заявил на пленарном заседании председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он предложил ввести для них уголовную ответственность, сообщил ТАСС.
Спикер нижней палаты парламента назвал фальсификатом продукты, в которых ради экономии молоко заменили пальмовым маслом. По его словам, такая еда вредна для здоровья, и производителей нужно наказывать.
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«Нам необходимо ввести уголовную ответственность для тех, кто использует эти заменители», — сказал он.
«Общественная потребительская инициатива» нашла пальмовое масло и другие нарушения в составе молочных продуктов семи производителей из Воронежской, Ростовской, Свердловской областей, Москвы и Подмосковья. Генпрокуратура начала проверку. В столице правоохранители накрыли подпольное производство фальсифицированного сливочного масла. Его делали в гаражах, наклеивали этикетки белорусских брендов и выставляли на продажу.
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