Общество 28 июня 2023, 14:21 Уголовное наказание за замену молока пальмовым маслом предложили ввести в России Спикер Госдумы Володин призвал ввести уголовную ответственность за пальмовое масло в еде Freepik

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Недобросовестных производителей нужно наказывать за замену молока в продуктах пальмовым маслом, заявил на пленарном заседании председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он предложил ввести для них уголовную ответственность, сообщил ТАСС.

Спикер нижней палаты парламента назвал фальсификатом продукты, в которых ради экономии молоко заменили пальмовым маслом. По его словам, такая еда вредна для здоровья, и производителей нужно наказывать.

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«Нам необходимо ввести уголовную ответственность для тех, кто использует эти заменители», — сказал он.

«Общественная потребительская инициатива» нашла пальмовое масло и другие нарушения в составе молочных продуктов семи производителей из Воронежской, Ростовской, Свердловской областей, Москвы и Подмосковья. Генпрокуратура начала проверку. В столице правоохранители накрыли подпольное производство фальсифицированного сливочного масла. Его делали в гаражах, наклеивали этикетки белорусских брендов и выставляли на продажу.