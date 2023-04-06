Общество 06 апреля 2023, 23:21 Уголовное наказание за уничтожение краснокнижных растений и грибов ввели в России Госдума ввела уголовное наказание за уничтожение краснокнижных растений и грибов Pxhere

Читать 360tv в

Закон об уголовной ответственности за уничтожение, незаконный сбор и продажу краснокнижных растений и грибов ввели в России. Он предусматривает до девяти лет тюрьмы, сообщил ТАСС.

Соответствующий закон в четверг, 6 апреля, приняла Госдума. За незаконную добычу, сбор, приобретение, хранение и оборот растений и грибов, которые внесены в Красную книгу России или охраняются международными договорами страны, могут посадить в тюрьму сроком до четырех лет и оштрафовать на сумму до одного миллиона рублей. Это касается также незаконных действий с их частями и производными.

Реклама

За те же деяния с использованием служебного положения или с публичной демонстрацией действий в средствах массовой информации или Сети предполагается наказание до шести лет тюрьмы со штрафом до двух миллионов рублей.

За незаконное приобретение или продажу особо ценных растений и грибов посредством СМИ или интернета могут присудить до пяти лет заключения со штрафом до 1,5 миллиона рублей. Если при этом человек воспользовался служебным положением — до семи лет со штрафом до трех миллионов.

Максимальное наказание предусмотрено за подобное преступление, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой. Виновным будет грозить до девяти лет тюрьмы и штраф до трех миллионов рублей.

RT сообщил, что депутаты Госдумы проработали законопроект о запрете обращения жидкостей для вейпов.