Уголовное наказание за невозврат валютной выручки предложили отменить в Минфине
Замглавы Минфина РФ Алексей Моисеев обозначил, что необходимо отменить уголовную ответственность за уклонение от репатриации валютной выручки. Об этом сообщило РИА «Новости».
По данным информагентства, лицу, уклоняющемуся от репатриации валютной выручки, грозит до пяти лет лишения свободы.
Моисеев напомнил, что еще в 2006 году статья изжила себя, поскольку тогда отменили контроль за перемещением денег за границей. По мнению чиновника, отмену этой стать надо обсудить со всеми регуляторами. В частности, речь идет и о Центробанке.
«Можно обсудить варианты по поводу того, чтобы обсудить составы, где-то дополнить в других статьях, это вопрос дискуссионный», — цитирует замминистра «Парламентская газета».