Уголовное наказание за невозврат валютной выручки предложили отменить в Минфине

По данным информагентства, лицу, уклоняющемуся от репатриации валютной выручки, грозит до пяти лет лишения свободы.

Моисеев напомнил, что еще в 2006 году статья изжила себя, поскольку тогда отменили контроль за перемещением денег за границей. По мнению чиновника, отмену этой стать надо обсудить со всеми регуляторами. В частности, речь идет и о Центробанке.

«Можно обсудить варианты по поводу того, чтобы обсудить составы, где-то дополнить в других статьях, это вопрос дискуссионный», — цитирует замминистра «Парламентская газета».