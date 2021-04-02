Уголовное наказание за героизацию преступников предложили ввести в России

Уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец предложила ввести уголовное наказание за героизацию преступников и их действий вне закона. Свое письмо она направила руководителю комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Госдумы Александру Хинштейну, написал сайт RT.

Как считает омбудсмен, популяризация информации о нарушении закона в первую очередь оказывает негативное влияние на детей.

«Полагаю целесообразным ввести уголовную ответственность за использование информации преступниками о своих преступлениях, а также в отношении СМИ, издательств, кинокомпаний и иных субъектов создания контента и распространения информации, популяризирующей и героизирующей преступления и преступников», — отметила Волынец.

По ее мнению, такая норма должна работать и в отношении членов семей, друзей и знакомых преступников. Уполномоченный по правам ребенка попросила внести соответствующие изменения в Уголовный кодекс.