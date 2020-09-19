Уголовное наказание предложили ввести за мошенничество с продажей лекарств

Проблему мошенничества в сфере продажи лекарств можно решисть с помощью введения уголовной ответственности. Об этом заявил член комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич.

«На мой взгляд, чтобы не бороться с ветряными мельницами, важно опережать подобные явления и, к примеру, вводить уголовную ответственность за мошенничество в сфере продажи лекарств», — привело слова депутата РИА «Новости».

Менделевич подчеркнул, что сейчас правительство уже принимает определенные меры против таких мошенников. Например, в России вводится маркировка препаратор. Кроме того, начали действовать правила, согласно которым могут быть заблокированы сайты, где предлагается купить лекарства от коронавируса.

«Однако блокировка требует времени, а за этот период недобросовестный человек может перейти на другую площадку», — добавил депутат.

По его словам, одна из часто встречающихся проблем — продажа под видом каких-либо препаратов биологически активных добавок (БАД). Менделевич считает, что такие действия можно отнести к мошенничеству в особо крупных размерах и включить в закон о лекарствах дополнительные статьи.