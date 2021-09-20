Уголовное наказание предложили ввести в России за подделку стройматериалов

Уголовное и административное наказание предложили ввести за строительный фальсификат. Такое предложение озвучил общественный совет при Минстрое.

Сейчас в России используется универсальное понятие контрафактной продукции, прописанное в Гражданском кодексе. При этом в законодательстве нет общего понятия фальсифицированной промышленной продукции.

«Из-за этого не применяются административные и уголовные санкции за производство и поставку фальсификата, то есть, по сути, нет государственной политики по противодействию его производству и распространению», — пояснил «Известиям» эксперт комиссии по вопросам индустрии стройматериалов и технологий общественного совета при Минстрое Владислав Ткаченко.

Как отметил председатель комиссии Александр Ручьев, фальсификат может обладать непредсказуемыми свойствами. Такие стройматериалы являются угрозой потребителю и другим людям.

«Поэтому мы выступили с инициативой закрепить определение на законодательном уровне», — подчеркнул Ручьев.

Минстрою предложили включить в законодательство понятие «фальсифицированная промышленная продукция». За производство и распространение поддельных стройматериалов хотят наказывать в том числе и уголовно.