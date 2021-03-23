Уголовное дело завели после утечки данных москвичей, переболевших COVID-19

Полиция возбудила уголовное дело из-за массовой утечки персональных данных москвичей, которые перенесли COVID-19. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.

Он уточнил, что ранее направил запросы в Генпрокуратуру, МВД, Роскомнадзор и мэру столицы Сергею Собянину по поводу этой темы.

«По данному факту Следственным отделом Министерства внутренних дел Российской Федерации по Красносельскому району города Москвы возбуждено уголовное дело», — ответили Хинштейну в главке МВД. Документ он опубликовал в своем Telegram-канале.

В официальном документе также уточнили, что сейчас ведут оперативно-розыскные мероприятия, которые позволят установить виновных в утечке информации.

Об утечке стало известно 9 декабря 2020 года — про нее сообщил оперативный штаб Москвы по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19. По его данным, утечка произошла из-за человеческого фактора. В результате в открытый доступ попали личные данный порядка 300 тысяч человек. Речь идет про их ФИО, годы рождения, адреса проживания и регистрации, паспортные данные, мобильные номера и сведения о состоянии здоровья.