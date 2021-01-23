Уголовное дело завели в Петербурге после нападения мужчины на инспектора ДПС
Уголовное дело возбуждено в отношении мужчины, который напал на двух дорожных полицейских в Санкт-Петербурге во время несанкционированной акции. Об этом сообщили в ГСУ СК РФ по городу.
Его дело рассматривается по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». Сейчас устанавливается личность и ведется розыск подозреваемого.
«В настоящее время проводятся активные мероприятия, направленные на установление и задержание подозреваемого, создана следственно-оперативная группа», — говорится в сообщении.
Неизвестный напал на двух инспекторов ДПС около 14:30 на Сенатской площади. Он ударил правоохранителей по лицу и голове.
А в центре Москвы из-за несогласованной акции затруднилось движение автобусов. Задержки составляли до 20 минут. Горожане на дорогах мешали также машинам скорой помощи.