Уголовное дело завели в Петербурге после нападения мужчины на инспектора ДПС

Его дело рассматривается по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». Сейчас устанавливается личность и ведется розыск подозреваемого.

«В настоящее время проводятся активные мероприятия, направленные на установление и задержание подозреваемого, создана следственно-оперативная группа», — говорится в сообщении.

Неизвестный напал на двух инспекторов ДПС около 14:30 на Сенатской площади. Он ударил правоохранителей по лицу и голове.

А в центре Москвы из-за несогласованной акции затруднилось движение автобусов. Задержки составляли до 20 минут. Горожане на дорогах мешали также машинам скорой помощи.