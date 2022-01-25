Уголовное дело завели в Ленобласти после гибели женщины в проруби

В Ленинградской области по факту гибели женщины, утонувшей в необорудованной купели в реке Оредеж, завели уголовное дело. Об этом сообщили на сайте регионального управления Следственного комитета.

По итогам доследственной проверки по факту утопления 40-летней женщины на крещенских купаниях в Ленобласти возбудили дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

В СК предварительно установили, что 19 января женщина самостоятельно прыгнула в самодельную прорубь на реке Оредеж в поселке Выра Гатчинского района, после чего ушла под воду, передал RT.

Тело женщины до сих пор не нашли. Поисковые мероприятия продолжаются уже почти неделю.

Расследование дела продолжается. Следователи устанавливают причины и обстоятельства, которые привели к гибели женщины.

В РПЦ заявили, что купания в реке Оредеж не были согласованы. В Гатчинской епархии назвали произошедшее жуткой трагедией, писала «Газета.ru». Там же указали, что неподалеку от несанкционированной купели работала и согласованная, там дежурили полицейские и спасатели.