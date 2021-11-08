Уголовное дело завели в Кургане на директора коммерческой компании в связи с крупной кражей денег

В Кургане в мошеннической схеме подозревают директора крупной коммерческой организации. По словам сотрудников регионального управления МВД, подозреваемый воспользовался служебным положением и присвоил 12,5 миллиона рублей. Об этом написало ИА Nation News.

Как сообщает следствие, фирма подозреваемого выиграла тендер на поставку трубопроводной арматуры для нужд предприятия. В контракте были прописаны характеристики товара, однако вместо дорогостоящей арматуры мужчина предоставил предприятию продукцию низкого качества.

Использование такого сырья, по словам правоохранителей, могло причинить вред рабочим. После получения товара заказчик перечислил руководителю компании 12,5 миллиона рублей. Расследование дела продолжается.