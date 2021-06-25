Уголовное дело завели в Челябинске после вырубки легендарной лиственницы

Уголовное дело возбудили из-за вырубки даурской лиственницы на проспекте Ленина в Челябинске. Должностные лица запустили проверку после пристального внимания СМИ к этому событию и негодования горожан, написал «Царьград» со ссылкой на прокуратуру региона.

Прокурор города передал материалы проверки в отдел полиции Центрального района. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная рубка деревьев». Виновным грозит штраф до 500 тысяч рублей и до двух лет исправительных работ.

Работники муниципального бюджетного управления «Геоцентр» спилили 1 июня три дерева на проспекте Ленина. Одно из них относилось к породе «лиственница даурская», при этом не считалось аварийным. К тому же, администрация Челябинска не выдала разрешение на рубку. Легендарное дерево внесено в Национальный реестр старовозрастных деревьев России в 2020 году по Всероссийской программе «Деревья — памятники живой природы».

Место вырубки посетил губернатор Алексей Текслер и один из лучших экспертов-биологов, директор Ботанического сада ЧелГУ Вера Меркер. Глава региона пообещал выдать участку с уцелевшими лиственницами особый статус.