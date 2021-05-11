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    11 мая 2021, 18:32

    Уголовное дело завели против мэра российского города

    Андрей Иванов

    Против главы Орла Юрия Парахина завели уголовное дело по статье «Халатность». Об этом градоначальник сам рассказал РИА «Новости».

    Уголовное дело завели против мэра российского города

    «Да, действительно в отношении меня возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РФ „Халатность“ по строительству дороги в Орловском районе», — приводит агентство слова градоначальника.

    Собеседник заявил, что произошла накладка. По его словам, при составлении проектно-сметной документации перепутали названия улиц.

    «Подчеркну, что участок производства и объемы выполненных работ соответствуют проектно-сметной документации. Уверен, что следствие во всем разберется. Я буду информировать общественность о ситуации», — добавил Парахин. Помощник губернатора Орловской области Андрей Клычков отметил, что разбирательства из-за этой дороги идут уже больше года.

    Парахин руководит Орлом недолго — он занял свой пост в ноябре прошлого года. До этого он был главой Орловского района.