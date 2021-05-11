Уголовное дело завели против мэра российского города

Против главы Орла Юрия Парахина завели уголовное дело по статье «Халатность». Об этом градоначальник сам рассказал РИА «Новости».

«Да, действительно в отношении меня возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РФ „Халатность“ по строительству дороги в Орловском районе», — приводит агентство слова градоначальника.

Собеседник заявил, что произошла накладка. По его словам, при составлении проектно-сметной документации перепутали названия улиц.

«Подчеркну, что участок производства и объемы выполненных работ соответствуют проектно-сметной документации. Уверен, что следствие во всем разберется. Я буду информировать общественность о ситуации», — добавил Парахин. Помощник губернатора Орловской области Андрей Клычков отметил, что разбирательства из-за этой дороги идут уже больше года.

Парахин руководит Орлом недолго — он занял свой пост в ноябре прошлого года. До этого он был главой Орловского района.