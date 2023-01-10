Общество 10 января 2023, 19:01 Уголовное дело завели против блогерши Полины Фейс за «голое» фото на фоне храма в Москве ТАСС: тату-модели Полине Фейс грозит до года колонии за оскорбление чувств верующих Pxhere

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Против тату-модели Полины Моругиной (Фейс) завели уголовное дело. Ее обвиняют в оскорблении чувств верующих из-за того, что она обнародовала в своих соцсетях фото в обнаженном виде у храма Покрова Пресвятой Богородицы в Москве. Об этом сообщил ТАСС.

Уголовное дело поступило в столичный Головинский суд на рассмотрение.

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«Дата заседания по нему пока не назначена», — отметили в суде.

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За «голое» фото на фоне храма блогерше грозит штраф до 300 тысяч рублей, обязательные работы или до года тюрьмы.

Модель сделала скандальные снимки летом 2021 года, но внимание на них обратили в декабре. На фото она предстала полностью обнаженной у храма в районе Фили. Спустя время блогерша удалила снимки из своих соцсетей. Но ситуация оказалась резонансной. Сначала девушку хотели привлечь к административной ответственности, однако из-за оскорбления чувств верующих решили завести уголовное дело.

Психолог Анна Девятка в беседе с «360» рассказала, почему у некоторых людей есть тяга к публикации обнаженных снимков. По ее словам, таким способом они пытаются обратить на себя внимание.