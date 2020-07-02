Уголовное дело завели после выявления коронавируса у вахтовиков в ЯНАО

По итогам проверки, поступок бизнесмена привел к массовому заражению людей коронавирусом.

«Следственными органами возбуждено уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил, повлекшем по неосторожности массовое заболевание людей», — говорится в сообщении.

Руководству компании грозит штраф до 700 тысяч рублей. Виновных лиц могут уволить с определенных должностей. Максимальная санкция по статье — лишение свободы сроком до двух лет.

Проверку провела прокуратура Пуровского района. По версии следствия, руководство IGS поселило 79 работников в хостел в Тарко-Сале. Там они должны были пройти 14-дневную обсервацию перед заездом на предприятие. Постояльцам гостиницы пришлось жить по соседству с вахтовиками, из-за чего в хостеле произошла вспышка коронавируса.