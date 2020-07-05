Уголовное дело завели после обрушения стены ТЦ в Зуевке

Возбуждено уголовное дело после гибели работников, которые строили торговый центр в Зуевке. Там обрушилась стена здания. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления СК России по Кировской области.

Дело рассматривается по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, в результате которого погибли люди».

На месте происшествия работают следователи. Они устанавливают все обстоятельства, а в офисе строительной компании изымают документацию.

Источник фото: пресс-служба СК

По данным администрации Зуевского района, площадь участка под строительство на площади Свердлова, где обрушился ТЦ, — 741 квадратный метр. Он оценивается в 368 тысяч рублей. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва» в Telegram-канале.

Стена строящегося торгового центра обрушилась 5 июля, около 11:00. Это случилось из-за того, что рухнули перекрытия на площади 250 квадратных метров. Точное количество пострадавших сейчас уточняется. Плиты упали прямо на рабочих.