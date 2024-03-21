21 марта 2024, 13:40
Уголовное дело завели на жителя Кузбасса после незаконной вырубки леса
В Кузбассе следствие возбудило уголовное дело на местного жителя, который обвиняется в незаконной рубке леса в Чебулинском округе. Об этом сообщил сайт sibdepo.ru.
Как уточнили в пресс-службе областной прокуратуры, житель деревни Кураково с помощью бензопилы спилил 40 берез объемом 61,95 кубических метра. Мужчина не имел договора на заготовку древесины.
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Его действия нанесли ущерб на сумму более 400 тысяч рублей. Расследование дела продолжается.
Уголовное дело
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