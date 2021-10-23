Уголовное дело завели на модель, оголившую грудь на фоне храма Василия Блаженного

Уголовное дело завели после появления видео, на котором девушка обнажает грудь на фоне храма Василия Блаженного. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС.

Дело возбудили по статье «Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих». Максимальное наказание, которое она предусматривает, — один год лишения свободы.

Девушкой, оголившей грудь на видео, предположительно, была 22-летняя модель Лолита Богданова, известная как Lola Bunny. Сейчас она находится под подпиской о невыезде.

Адвокат Мария Ярмуш ранее в беседе с «360» заявила, что действия девушки могут подпадать под статью о мелком хулиганстве, так как она обнажалась в общественном месте. По ее мнению, это можно было бы квалифицировать как оскорбление верующих, если бы она разделась внутри храма.

Уголовное дело по статье об оскорблении чувств верующих ранее также завели на блогера Руслана Бобиева и его подругу Анастасию Чистову. Молодых людей решили наказать за фотографию с имитацией орального секса на фоне все того же храма Василия Блаженного. Адвокат Дмитрий Панфилов сообщал «360», что им обоим может грозить до года тюрьмы.