Уголовное дело завели на читинского подростка, прикурившего от свечи

Уголовное дело возбудили в отношении мальчика, прикурившего от церковной свечи. Инцидент произошел в кафедральном соборе Казанской Божьей Матери.

Следственный комитет по Забайкальскому краю возбудил уголовное дело об оскорблении чувств верующих после доследственной проверки, об этом сообщила пресс-служба местного ведомства.

Ранее 18-летний подросток заявил о раскаянии. Молодой человек понял, что на самом деле совершил, после прочтения комментариев в соцсетях. Также он отметил, что не вкладывал в содеянное злого умысла, сообщает Газета.ru.

Сотрудники полиции заинтересовались мальчиком после того, как видео с его участием появилось в Сети. На кадрах видно, что юноша прикуривает от церковной свечи возле алтаря. Позднее на поступок обратили внимание в Госдуме. Виталий Милонов заявил, что считает подростка провокатором. А также предположил, что поступок может привести к разжиганию ненависти на религиозной почве.