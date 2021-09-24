Уголовное дело завели на бывшего начальника стройуправления ФСИН из-за кипрского ВНЖ

Представитель столичного главка Следственного комитета (СК) Юлия Иванова рассказала о возбуждении уголовного дела в отношении бывшего начальника Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). Его подозревают в сокрытии вида на жительство на Кипре, написал «Интерфакс».

«Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего начальника Федерального казенного учреждения „Управление строительства № 101 ФСИН России“ Андрея Обрывина», — сообщила Иванова в пятницу, 24 сентября.

По версии следствия, в 2019 году Обрывин оформил вид на жительство на Кипре, однако в России не подал соответствующее уведомление о получении документа. Уточняется, что у экс-начальника стройуправления ФСИН в этой стране имеется недвижимость.

Дело возбудили по статье 330.2 УК РФ («Неисполнение обязанности по подаче уведомления о наличии у гражданина РФ вида на жительство иностранного государства»). О том, что Обрывин скрыл факт получения ВНЖ, было установлено во время совместной работы следователей и сотрудников ФСБ.