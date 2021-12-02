Уголовное дело возбудили в Нижегородской области после смерти девочки с муковисцидозом

В Нижегородской области возбудили уголовное дело после смерти 10-летней девочки. Она умерла из-за того, что ее вовремя не обеспечили необходимым лекарством. Об этом сообщил RT со ссылкой на Следком РФ.

«Глава СКР поручил руководителю следственного управления по Нижегородской области доложить о ходе расследования уголовного дела, возбужденного по статье 293 УК России („Халатность“)», — сказано в сообщении.

10-летняя уроженка Нижегородской области скончалась в Москве. Директор благотворительного фонда «Кислород» Майя Сонина рассказала, что мама ребенка долго добивалась препарата «Трикафта», необходимого девочке. Уточняется, что он не зарегистрирован в России.