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    02 декабря 2021, 00:30

    Уголовное дело возбудили в Нижегородской области после смерти девочки с муковисцидозом

    Артур Блянихов

    В Нижегородской области возбудили уголовное дело после смерти 10-летней девочки. Она умерла из-за того, что ее вовремя не обеспечили необходимым лекарством. Об этом сообщил RT со ссылкой на Следком РФ.

    «Глава СКР поручил руководителю следственного управления по Нижегородской области доложить о ходе расследования уголовного дела, возбужденного по статье 293 УК России („Халатность“)», — сказано в сообщении.

    10-летняя уроженка Нижегородской области скончалась в Москве. Директор благотворительного фонда «Кислород» Майя Сонина рассказала, что мама ребенка долго добивалась препарата «Трикафта», необходимого девочке. Уточняется, что он не зарегистрирован в России.