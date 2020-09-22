Уголовное дело возбудили против рэпера Гулиева после крупной аварии
Информация об этом появилась в Telegram-канале РИА «Новости». Сейчас подозреваемый Эльмин Гулиев задержан. Если вина будет доказана, рэперу может грозить два года лишения свободы, согласно части 1 статьи 264 УК РФ.
Авария с участием Infiniti и Меrсеdеs произошла вечером 21 сентября на пересечении улицы Остоженки и Померанцева переулка. В результате белый автомобиль Infiniti наехал на нескольких пешеходов, которых пришлось срочно госпитализировать. Также пострадала пассажирка иномарки — известная тиктокерша sv_angie, ей диагностировали ушиб мягких тканей головы.
Один пешеход получил тяжелую травму позвоночника. А другой пострадавшей пришлось ампутировать часть ноги, она все еще находится в реанимации.
По предварительной информации, в ДТП виновен водитель Infiniti. Он проехал с высокой скоростью на красный свет.