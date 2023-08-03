03 августа 2023, 18:37
Уголовное дело возбудили против москвича, до смерти избившего кота своей девушки
Baza: девушка в Москве добилась возбуждения дела против парня, до смерти избившего ее кота
Житель Москвы до смерти избил кота своей девушки. Она не стала прощать живодера и написала на него заявление в полицию. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.
По информации СМИ, жительница столицы вернулась домой и обнаружила своего кота лежащим в ванной. Он был в очень плохом состоянии и почти не реагировал на нее. Оказалось, что питомца девушки несколько раз ударил кулаком ее сожитель.
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По словам мужчины, он таким образом «наказал» кота, а после решил помыть его и оставил в ванной. Причина такого поступка не уточняется.
Девушка вызвала ветеринара. Врач сообщил, что у кота произошло кровоизлияние в мозг. Животное забрали в клинику, его состояние ненадолго удалось стабилизировать. Однако через сутки питомец умер.
Его хозяйка написала на бойфренда заявление в полицию. Против мужчины возбудили уголовное дело по статье о жестоком обращении с животными.
Ранее стало известно, что в Тверской области разыскивают серийного насильника котов. Последней жертвой зоофила стал домашний питомец по кличке Гриша.
Преступления
Животные
Москва 2023
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