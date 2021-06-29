Уголовное дело возбудили после зарплаты продуктовыми карточками на Урале

Следователи возбудили уголовное дело о невыплате заработной платы на одном из предприятий в Свердловской области. Сотрудникам платили зарплату карточками — потратить их можно было только в местном магазине.

Об этом сообщил старший помощник руководителя следственного управления по региону Александр Шульга. Его слова процитировал ТАСС.

«В Свердловской области следствием СК РФ возбуждено уголовное дело о невыплате заработной платы на одном из коммерческих предприятий», — отметил он.

Шульга уточнил, что ряд жителей села Русская Тавра Красноуфимского района полностью не получали зарплату с января по май 2021 года. Во время расследования следователи дадут оценку ситуации, в том числе тому факту, что некоторые сотрудники предприятия получали зарплату не деньгами, а карточками. Купить на них что-то можно только в местном магазине.

В региональной прокуратуре подчеркнули, что сейчас предприятие уже перестало выдавать зарплату таким образом.

«Восстановление прав работников и результаты рассмотрения актов прокурорского реагирования находятся на контроле прокуратуры», — добавили в пресс-службе ведомства.