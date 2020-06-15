Уголовное дело возбудили после стрельбы на Ленинском проспекте в Москве

Об этом сообщила старший помощник руководителя главного управления СК России по Москве Юлия Иванова. Ее слова процитировало РИА «Новости».

«Следственными органами главного СУ СК РФ по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов)», — сказала она.

Стрельба произошла в Москве, возле дома 156 по Ленинскому проспекту. Сотрудники автоинспекции остановили такси для проверки документов после того, как он нарушил ПДД. Правоохранители начали разбираться с таксистом, когда прохожий достал пистолет и несколько раз выстрелил в них. Об этом журналистам рассказал начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Москве Владимир Васенин.

В это время мужчина подошел со стороны, буквально, с тротуара, и, достав предположительно травматическое оружие, произвел несколько выстрелов в сторону полицейских. Сотрудники, достав табельное оружие, по закону «О полиции», произвели выстрелы непосредственно по злоумышленнику Владимир Васенин.

Ранее сообщалось, что на правоохранителей напал водитель, которого они остановили. Эту информацию опровергли и в МВД, и в пресс-службе Яндекс.Такси. Там уточнили, что таксиста действительно остановили для проверки документов, но он не имеет никакого отношения к перестрелке.

«По словам пассажира, стрельбу начал не водитель такси, а случайный прохожий. Сейчас водителя, как свидетеля, опрашивают органы правопорядка», — подчеркнули в Яндекс.Такси.

В ответ на стрельбу сотрудники открыли огонь по нападавшему. В результате ранения получили оба полицейских, которые, несмотря на это, смогли задержать злоумышленника — его тоже ранили. Сейчас все трое находятся в больнице.