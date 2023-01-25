Общество 25 января 2023, 22:05 Уголовное дело возбудили после сноса ограды мясокомбината имени Кирова в Петербурге

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В Санкт-Петербурге после сноса ограды мясокомбината имени Кирова правоохранители возбудили уголовное дело. Об этом сообщило ИА Nation News.

Мясокомбинат является частью культурного наследия Петербурга. Отмечается, что его частичный демонтаж произвели без разрешения. Причиненный ущерб оценили в полмиллиона рублей. Сотрудники городской прокуратуры вместе со специалистами КГИОП провели проверку, после чего было возбуждено уголовное дело.