Уголовное дело возбудили после исчезновения в Свердловской области туристки из Перми

В Свердловской области полиция ищет 35-летнюю туристку из Перми Анастасию Пыхтееву. Девушка 29 мая приехала в регион для сплава по реке Серга.

Анастасия 29 мая приехала на личной машине в город Михайловск и на городской плотине оставила автомобиль. Затем она отправилась в Нижние Серги, откуда начала сплав на одноместной байдарке до села Аракаево. Об этом сообщили в Следственном комитете региона.

До Аракаева девушка не добралась. В СК завели уголовное дело по статье «Убийство».

«У женщины не было оснований, чтобы куда-то на длительное время убывать, не предупредив об этом родственников и знакомых, а также с учетом ее устойчивых социальных связей в виде семьи и постоянной работы, в данной ситуации следствием СКР принял решение о необходимости выяснения всех обстоятельств исчезновения пропавшей именно в рамках возбужденного уголовного дела», — сообщили в ведомстве.

В поиске девушки следователям помогают сотрудники полиции и местные жители.

В начале июня на Кипре пропала 56-летняя россиянка Екатерина Романова. Девушка отдыхала в Ларнаке 29 мая, когда должна была покинуть республику.