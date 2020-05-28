Уголовное дело возбудили после фейка о коронавирусе в Нижегородской области

Уточняется, что в конце апреля «под видом достоверного сообщения» мужчина выложил в Instagram видео с призывом не вызывать неотложку в случае заражения коронавирусом. В противном случае, по его словам, «всех вас увезут и убьют».

Мирзомуратов утверждал, что по прибытии в больницу «один укол делают — и все, убивают». Россиянина могут привлечь к ответственности за распространения заведомо ложной информации.