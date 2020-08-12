Уголовное дело возбудили на Урале из-за отключения газа в свердловском поселке

По данным издания, дело возбудили по статье «самоуправство». Отмечается, что собственник газопровода перекрыл доступ местным жителям к голубому топливу. В результате без газа остались более полутора тысяч человек.

По мнению правоохранителей, перед отключением собственник должен был уведомить об этом жителей, поставщиков газа и администрацию поселка. Свои действия он объяснил тем, что труба нуждается в ремонте, так как находится в плохом состоянии.