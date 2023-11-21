Общество 21 ноября 2023, 18:12 Уголовное дело возбудили из-за отсутствия отопления в Электростали СК возбудил уголовное дело из-за перебоев с отоплением в Электростали РИА «Новости»

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Руководство теплоснабжающей организации в Электростали заподозрили в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Уголовное дело возбудили из-за частого отключения отопления в жилых домах, сообщила пресс-служба СУ СКР по Московской области.

По предварительным данным, теплоснабжающая организация, которая является единой в сфере теплоснабжения на территории Электростали, халатно эксплуатировала тепловые сети, что привело к их износу и содержанию в неисправном состоянии.

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«В результате с 6 по 31 октября 2023 года организация осуществляла отключение отопления или снижала параметры отопления в многоквартирных домах микрорайона Восточный более 43 раз по причине технологического сбоя на сетях теплоснабжения, а также в связи с перебоями работы котельной», — отметили в управлении.

Следователи завели уголовное дело по факту оказания теплоснабжающей организацией услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья горожан. Сейчас правоохранители изъяли документацию и проводят допросы.

В октябре на отсутствие отопления пожаловались жители Щелкова. В ходе следствия выяснилось, должностные лица управляющей компании не подготовили инженерные сети к началу отопительного периода.