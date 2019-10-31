Уголовное дело против томского подростка закрыли. Он ударил машину, сбившую его собаку

«Хотели идти на мировую, но решили не сдаваться». Дело томского подростка, защищавшего щенка, вернули в прокуратуру Подробнее

В ходе проведенного расследования уголовного дела состава преступления в действиях подростка не обнаружили. Причина заключается в том, что дело возбудили по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества», а именно по ее первой части, которая предусматривает ответственность, если причинен значительный ущерб.

Следователи выяснили, что истец в своем материальном положении мог потратить 14 тысяч рублей на ремонт автомобили без ущерба. Кроме того, подросток ударил по капоту машины спонтанно, «находясь в возбужденном состоянии».

Конфликт с убийством собаки начался еще в июне, когда водитель внедорожника Nissan сбил животное. Взбешенный мальчик несколько раз ударил по капоту автомобиля.

В итоге против подростка завели уголовное дело. В ситуацию вмешалась уполномоченный по правам ребенка при президенте России Анна Кузнецова. Она обратилась в областную прокуратуру с просьбой вмешаться и прекратить преследование юноши.

В сентябре выяснилось, что суд отправил уголовное дело на доследование. В беседе с «360» школьник с благодарностью обратился ко всем, кто его поддерживал. Мама мальчика заявила, что они уже были готовы пойти на мировую с водителем, который сбил собаку, но решили не сдаваться и идти до конца. При этом мужчина приехал и извинился за содеянное. Тогда же женщина пояснила, что хотела бы одного: снятия сына с учета, чтобы во взрослую жизнь он вошел без судимости.