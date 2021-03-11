Уголовное дело против отца сестер Хачатурян возбудили по требованию его родственников

На возобновлении расследования по делу Михаила Хачатуряна настаивали его родственники, которые не верят, что он насиловал своих дочерей. Об этом рассказала адвокат Ольга Халикова.

Уголовное дело открыли по части 3 статьи 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера», по статье 133 «Понуждение к действиям сексуального характера» и по статье 117 «Истязание». Однако адвокаты пока не получали извещений.

«На рассмотрении данного дела в общем порядке настаивали родственники Михаила Хачатуряна. Мы были в курсе, что будут возбуждать уголовное дело. Мы настаиваем на том, чтобы в рамках этого уголовного дела были перепроверены все факты, о которых ранее говорили все сестры, чтобы были проведены психиатрические и судебно-медицинские экспертизы. Квалификация данной статьи требует назначения такого рода экспертиз», — рассказала Ольга Халикова, адвокат родственников Михаила Хачатуряна.

Родственники, по словам юриста, уверены, что после расследования уголовное дело будет закрыто по реабилитирующим основаниям.

Адвокат отметила, что дело по действиям сексуального характера выделенное. Есть еще два дополнительных. Дело Марии, которое выделено в отдельное производство. Девушку, которой на момент преступления было 17 лет, признали невменяемой. Именно она нанесла больше всего ударов ножом своему отцу. Также есть дело Крестины и Ангелины.

«Насколько мне известно, эти дела еще не поступали в Следственный комитет», — отметила Ольга Халикова.

Открыть дело по фактам сексуального насилия против Михаила Хачатуряна родственники добивались уже давно. Ранее по нему выносилось постановление о его прекращении в связи со смертью обвиняемого.

«Нами была подана жалоба в Басманный районный суд, где мы просили данное постановление отменить. Суд вынес об удовлетворении нашей жалобы. После того как решение суда вступило в силу, началась проверка сексуального насилия. Затем представители потерпевшей стороны были приглашены в СК, и с нашего согласия возбудили дело», — рассказала «360» адвокат Халикова.